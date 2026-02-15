Sujeto choca y huye del lugar en Jardines de Oriente, latas de cerveza quedaron esparcidas

Un accidente vial se registró esta noche en la colonia Jardines del Sol, en el cruce de la avenida Jardines del Sol y Anthony Queen.

Los hechos ocurrieron a causa de un sujeto en aparente estado de ebriedad ya que, si bien huyó del lugar, dejó varias latas de cerveza esparcidas alrededor del vehículo.

El responsable circulaba en una camioneta Jeep Cherokee de modelo atrasado sobre la avenida Jardines de Sol y tras perder el control del volante, chocó contra un vehículo yonkeado para posteriormente volcar y regresar a su posición original.

Agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del incidente para el deslinde de responsabilidades y localizar a la persona que huyó del lugar.