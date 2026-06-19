“Su triunfo llena de orgullo a todo México”: Sheinbaum festeja victoria de la Selección ante Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la selección mexicana por su triunfo ante Corea del Sur.

“Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México”, señaló en redes sociales donde, minutos antes del partido deseo suerte al tricolor y posteriormente celebró el gol de Luis Romo.

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

Sa mensaje lo acompañó con una imagen en donde aparece con los brazos en alto, una playera del Tricolor con su nombre, acompañado de su esposo Jesús María Tarriba.

México derrotó por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara, y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final, además de que aseguró su sector.