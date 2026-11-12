Stephen Curry estará fuera de las duelas al menos dos semanas por lesión abdominal

El estelar jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry, estará fuera de actividad durante al menos las próximas dos semanas debido a una lesión abdominal que sufrió durante el encuentro disputado la noche del miércoles ante los Houston Rockets.

El base de 38 años tuvo que abandonar el partido durante el primer cuarto, luego de presentar molestias físicas que le impidieron continuar en la duela. Su salida representó una baja importante para Golden State, que terminó cayendo por marcador de 115-108 ante Houston.

La lesión representa un nuevo contratiempo para los Warriors, que deberán afrontar sus próximos compromisos sin una de sus principales figuras y referentes ofensivos, a la espera de conocer su evolución médica.

Por el momento, el tiempo estimado de recuperación es de al menos dos semanas, aunque su regreso dependerá de cómo responda al tratamiento y de su evolución física.