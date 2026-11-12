Detuvo Policía Municipal a hombre por presunto robo a negocio en la colonia Mirador

-Durante la intervención, agentes del Distrito Villa aseguraron cajetillas de cigarros y una motocicleta

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a un hombre de 32 años por su probable participación en un robo sin violencia a una tienda de conveniencia ubicada en la calle Antonio de Montes, en la colonia Mirador.

Durante la madrugada de este jueves, policías del Distrito Villa que realizaban patrullajes preventivos recibieron por radio el reporte de la sustracción de varias cajetillas de cigarros y de daños en la puerta principal del establecimiento.

Minutos después, en el cruce de las calles Pekín y Mirador, los agentes observaron a dos hombres que empujaban una motocicleta. De acuerdo con el parte policial, al advertir la presencia de las patrullas, los hombres arrojaron al suelo una caja de cartón que contenía cajetillas de cigarros y documentos. Entre estos había recibos con la dirección del establecimiento donde se reportó el robo.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. La motocicleta quedó bajo resguardo en el corralón del C4.