León XIV exige verdad, justicia y reparación ante abusos cometidos dentro de la Iglesia

El papa León XIV hizo un llamado a la Iglesia católica a reconocer y reparar los abusos cometidos por integrantes del clero, al pedir verdad, justicia y acciones concretas para proteger a las víctimas, durante el segundo día de su visita a Perú.

En una reunión con los obispos peruanos, el Pontífice se refirió a esta problemática como una realidad que ha causado profundo dolor y subrayó la necesidad de responder ante los abusos sexuales perpetrados por miembros del clero o dentro de contextos eclesiales.

León XIV sostuvo que la respuesta institucional debe contemplar no solamente el perdón, sino también la reparación a las víctimas y un compromiso decidido para construir una cultura de prevención que garantice la protección de las personas más vulnerables.

Sus declaraciones se producen en medio de las exigencias de activistas y organizaciones defensoras de víctimas de violencia sexual, quienes reclaman una política de tolerancia cero contra los agresores y también contra quienes han encubierto estos delitos dentro de la institución religiosa.

El mensaje del Papa pone nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de la Iglesia frente a las víctimas y la necesidad de que el reconocimiento del daño se traduzca en justicia, reparación y mecanismos efectivos para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.