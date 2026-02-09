SpaceX construirá un sistema para viajes comerciales a la Luna y Marte

Elon Musk no solo quiere conquistar la Tierra, también el universo, por lo que mediante SpaceX llevará sus seguidores, y a los que no, a la Luna.

Pero no solo eso, también mediante SpaceX quiere adueñarse de una parte de Marte, donde piensa construir una especie de ciudad turística.

Mediante su red X, el magnate revela sus planes de construir un sistema que permita, a cualquiera, viajar a la Luna.

“Esto será increíblemente genial”, asegura Elon Musk -de 54 años de edad- y agrega: “también a Marte”.

SpaceX llevará a cualquiera a la Luna, pero también a Marte (@elonmusk / X)

SpaceX construirá una ciudad en la Luna en menos de una década

Elon Musk visualiza que su empresa SpaceX, encarga de diseñar, fabricar y lanzar los cohetes más avanzados del mundo, concrete sus planes en menos de una década.

El dueño de SpaceX adelantó que construir una ciudad en Marte le llevará más tiempo que hacerlo en la Luna, su prioridad.

“Marte comenzará en 5 o 6 años, por lo que se hará en paralelo con la Luna, pero la Luna será el foco inicial”Elon Musk

Viajes comerciales de SpaceX a la luna y marte (@elonmusk / X)

Aunque reconoció que podría ser un tiempo mayor, ya que “es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean”, lo que ocurre cada 26 meses.

Mientras que a la Luna sería posible viajar cada 10 días, por lo que dando por hecho que cuenta con el mejor equipo, llevará a cabo su plan antes de tiempo.

El plan del empresario no es ajeno a expertos, quienes indican que la propuesta de la ISU implica convertir una nave espacial Starship en una base lunar, al estilo Skylab.

Es decir, aproximadamente 1000 m³ de volumen presurizado de la nave espacial Starship resultarían en una base de gran tamaño para levantar la ciudad que Elon Musk tiene en mente.

Planes de SpaceX de llevar a cualquiera a la luna y marte (@tobillllll / X)

¿Estados Unidos o China, quien pisará primero la Luna?

El deseo de Elon Musk se empalma con el de China, quien desea pisar nuevamente la Luna antes que Estados Unidos, reporta la agencia EFE.

No obstante, el programa Artemis III de la NASA lleva la delantera. Una tripulación, en coordinación con SpaceX, planea llegar a la Luna no antes de 2028, mientras que China pretende hacerlo en 2030.