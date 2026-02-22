‘Soy Frankelda’, primer largometraje mexicano en stop-motion, llegará a Netflix

La película Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano realizado en técnica stop-motion, formará parte del catálogo de Netflix este 2026, informó la plataforma de streaming tras adquirir los derechos de la producción dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz.

En un comunicado, Netflix Latinoamérica confirmó que la cinta tendrá un estreno programado para este año, lo que permitirá que la animación mexicana llegue a audiencias globales.

El proyecto ha sido respaldado por el cineasta Guillermo del Toro, quien participó como mentor artístico durante su desarrollo y lo describió como un “hito en la animación stop-motion mexicana y un verdadero triunfo de la visión, la tenacidad y el amor por el oficio”.

Un proyecto independiente que conquistó al público

La película fue creada desde cero en Cinema Fantasma, el estudio fundado por los hermanos Ambriz, y logró consolidarse como una de las producciones mexicanas de animación más destacadas del último año.

Tras su estreno en salas nacionales, Soy Frankelda tuvo una buena recepción del público y la crítica, posicionándose entre las cintas mexicanas más taquilleras dentro de su género.

Además, el filme fue nominado a Mejor Largometraje Independiente en la 53ª edición de los Premios Annie, considerados los galardones más importantes de la animación a nivel internacional.

¿De qué trata Soy Frankelda?

La historia sigue a Frankelda, una joven del siglo XIX que sueña con convertirse en escritora. Para lograrlo, crea relatos inspirados en el folclore mexicano y da vida a criaturas fantásticas que surgen de su imaginación.

Sin embargo, tras un evento traumático, la protagonista se ve obligada a adentrarse en su propio subconsciente, donde deberá enfrentarse a los monstruos que ella misma creó en un universo que mezcla realidad y fantasía.

Con información de Milenio