“Soy actor, no cobrador”: famoso mexicano exhibe que le deben dinero tras trabajar en Stranger Things

“No estoy para rogarle a nadie”, es como el actor mexicano Cheko Zaidman anunció la mañana de hoy sábado 21 de marzo que se marcha de su natal Ciudad de México (CDMX) porque está cansado de buscar trabajo y que no lo consideren ni para hacer castings. Además, expuso que vive una situación que lo terminó de desanimar, la producción de la serie “Stranger Things” para la que trabajó le debe dinero.

Aunque la estrella mexicana realizó la denuncia pública hace unas horas, ya gana popularidad en redes sociales y entre usuarios, quienes le externan su apoyo en el nuevo camino que emprenderá lejos de la industria del entretenimiento porque ahora vivirá en la Riviera Maya, en Quintana Roo.

“Me voy a vivir a la Riviera Maya, mientras los productores se deciden a llamarme”, expuso inicialmente en su publicación Cheko Zaidman, quien en su cuenta en Facebook se presenta como actor, director, cantante e imitador. Además, el actor conocido en México y el extrajero también agregó lo siguiente:

“Me cansé de enviar castings y que ni siquiera tengan la atención de contestarme si les funciono o no. Pocos castineros leen currículums y ya no estoy para rogarle a nadie”.

Información tomada de El Heraldo de México