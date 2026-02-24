Sorprenden a un mapache viviendo “en secreto” en una estación de TV en EU

Un ingenioso mapache se las arregló para sobrevivir a la dura temporada invernal en Cincinnati (Ohio, EE.UU.), ocultándose en las oficinas de la filial local de CBS, donde vivió un tiempo sin ser descubierto por el equipo de empleados.

La noche de este lunes, un ingeniero de la estación Local 12 logró grabar al intruso peludo cuando rebuscaba discretamente en un bote de basura dentro de la redacción.

“Desde hace un tiempo, sospechábamos que alguien había entrado a Local 12 y estaba viviendo en secreto dentro de la estación para escapar del brutal frío invernal. Ahora tenemos la identidad del perpetrador”, escribió en X el meteorólogo jefe de la cadena, John Gumm, quien publicó el video. “Las autoridades han sido alertadas”, agregó.

For a while now, we suspected someone had broken into @Local12 and had been secretly living inside the station to escape the brutally cold winter weather. Now we have an ID on the perpetrator. The authorities have been alerted. 🎥: Noah Schuler, Local 12 Engineering pic.twitter.com/Pbguj5pd96 — John Gumm (@JohnGumm) February 23, 2026

Por su parte, la presentadora Meghan Mongillo bromeó en sus redes sociales, afirmando que Local 12 “tiene un nuevo empleado” que los ayuda a “sacar el programa al aire”.

“Nuevo becario”

La historia del ocupante ilegal en la estación de televisión llamó la atención de la audiencia. En comentarios a la publicación de Gumm, muchos usuarios sugirieron con ironía que los periodistas deberían dejar al mapache en la redacción. “En realidad, este es el nuevo empleado. Soy su abogado y despedirlo sería un despido injustificado”, bromeó uno.

“Creo que está solicitando ser el nuevo becario de redes sociales. ¡Yo, por mi parte, creo que deberían contratarlo!”, escribió otra. Otros usuarios recordaron el apodo viral de los mapaches: ‘Panda de la basura’ (‘Trash panda’), que el protagonista de este video parece justificar con su comportamiento.