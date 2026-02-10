Sonora, Chihuahua y Durango lideran proyectos de minerales para la transición energética en México

Sonora, Chihuahua y Durango concentran la mayor parte de los proyectos mineros vinculados a la transición energética, según datos oficiales analizados por organizaciones civiles. “Sonora, que es uno de los estados mineros por excelencia, va a continuar también con este tipo de proyectos”, explicó en entrevista Beatriz Olivera, directora de Engenera e integrante del colectivo Cambiémosla Ya.

Esto tras el anuncio del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien reveló que México y Estados Unidos trabajarán en un “nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos” para “asegurar la resiliencia mutua de las cadenas de suministro”

Sonora es el epicentro con 203 proyectos mineros “ahí hay plata, zinc, cobre, litio, grafito, y también tierras raras”, detalló la activista. El segundo lugar lo ocupa Chihuahua con 153 proyectos (plata, hierro, cobre); y en tercero, Durango con 112 iniciativas registradas principalmente para la extracción de plata, plomo, zinc y cobre.

“Estos estados, van a seguir con esta política extractiva, porque justo México es productor tanto de cobre como de plata, es líder, sobre todo de plata”. Aunque el gobierno federal insista en que se hará “en el marco de nuestra soberanía”, esto podría acelerar la extracción y flexibilizar normas medioambientales, “se anunció que implicaría cambios regulatorios”.

Los minerales denominados estratégicos o críticos, como el litio, cobre, níquel, cobalto, manganeso, silicio, grafito y las tierras raras, son componentes esenciales e insustituibles para la fabricación de las baterías de vehículos eléctricos, chips, armas y otras tecnologías.

La empresa Discovery Metals Corp, de capital canadiense, está explorando el único proyecto de tierras raras en el país, ubicado en Coahuila, “en Oaxaca también está el tema con las tierras raras” y en Sonora igualmente se han identificado estos elementos.

“Logramos cambios sustantivos a la Ley Minera en 2023, pero ahora pensar en una política más extractivista implica el riesgo de que haya retrocesos”, advirtió Olivera. La presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que no hay un acuerdo firmado con Estados Unidos, “que están todavía en pláticas” y que no va a haber cambios en la Ley Minera, pero, “tal pareciera que la presidenta está diciendo una cosa y se está operando en sentido contrario”.

Juntos, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas concentran el 63% del total de proyectos para la transición energética en el país; otros con carteras importantes son Jalisco, Oaxaca, y San Luis Potosí; “no quiere decir que de todos se esté extrayendo algo, en algunos casos sí, en otros no” ya que en su mayoría se encuentran en exploración o postergación.

El pendiente del litio

El litio, nacionalizado en 2023, cobra relevancia en este contexto, “el litio en Sonora se ha encontrado sobre todo en arcilla”, un tipo de yacimiento que requiere minería a cielo abierto y cuyo procesamiento es más complejo que el de las salmueras, contextualizó.

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) señaló que “no había que sobreestimar las reservas” porque las estimaciones iniciales se basaron en el volumen total de arcilla, no en la concentración real del mineral extraíble.

“La empresa Litio para México (LitioMx) sigue conformada, sigue con planes también de poder producir en un futuro baterías y también el carbonato de litio” para cumplir con los planes de producción estatal y la demanda externa, y “no queremos que se flexibilicen estándares sociales ni ambientales para abastecer mercados, porque entonces hablaríamos de un extractivismo nacionalista”.

“Que la ley de minería, si es que se pretende modificar, sea de una manera progresiva y no regresiva”, tal como “todo el tema de la prohibición de la minería cielo abierto, finalmente esa iniciativa ya la mandaron a la congeladora y ya no tuvo avances”.

“El reglamento tuvo que haber salido en el mismo año 2023 porque sólo se tenían 180 días hábiles una vez publicada la ley”, un plazo que no se cumplió, en cambio, “la Secretaría de Economía se ha unido con la industria para trabajar este reglamento, lo cual nos parece lamentable porque pareciera que entonces la industria minera está trabajando en sus propias reglas”, señaló la especialista.

“Tenemos que estar muy atentos a lo que se discute, a lo que se firme”, pues un acuerdo de esta naturaleza “va a tener impactos en los territorios”.