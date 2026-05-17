Masacre en Puebla deja 10 muertos, entre ellos una menor de edad

Este domingo 17 de mayo se registró una masacre en Puebla que dejó 10 muertos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada en Tehuitzingo, zona de la Mixteca.

Sujetos armados dispararon contra un grupo de personas, presuntos integrantes de una familia.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla confirmó la muerte de 10 personas:

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno se dieron cita en el lugar para el acordonamiento, levantamiento de cuerpos e indicios y la apertura de la investigación pertinente.

También se llevó a cabo un despliegue operativo para detener a los responsables.

Hasta el momento se desconoce la causa del ataque así como la identidad de los agresores.

Con información de López-Dóriga Digital