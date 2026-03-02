Son rumores de redes; Bonilla tras inversión para estadio de futbol en la capital

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, fue cuestionado sobre el rumor de que la franquicia de Puebla pudiera venir a la capital, pero que para ello, se necesita tener un estadio de fútbol profesional; respondió que la ciudad está limitada en temas de inversión para un estadio.

“Limitada, miren, el tema de la construcción de estadios en gran parte del país, si ustedes revisan estado por estado donde tienen sede de primera división, pues normalmente son invertidos o son inversiones de la iniciativa privada, con apoyo, evidentemente de los gobiernos, pero en su mayoría, o sea, la aportación siempre es de la iniciativa privada. Las finanzas del municipio están pues sumamente comprometidas, no podríamos comprometernos para nada en lograr construir un estadio de primera división”.

Bonilla Mendoza explicó que un estadio tiene una inversión de 500 millones, lo mismo que tiene la poniente 5, por lo que él preguntaría a los chihuahuenses: ¿Qué les serían mucho más importante, si desarrollar nuevas vialidades para la ciudad o pues construirlo y dedicarlo hoy a un estadio?

“Ahí yo creo que prioridades; en este momento nosotros no tendríamos plan de inversión, y, hasta el momento no ha habido empresarios que se hayan acercado empresarios; hasta el momento no ha habido un solo acercamiento de ningún grupo empresarial, ni de ningún empresario para decirnos de este proyecto. Yo creo que pues más bien fue algún tipo de rumor en redes sociales”.