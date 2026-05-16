Desalojan estacionamiento de tienda Alsúper previo a marcha vs Maru; llegan foráneos y niegan ser acarreados

Previo a la marcha organizada por el Partido Morena que definen como defensa a la seguridad, paz y soberanía, en el estacionamiento de la tienda Alsúper ubicada sobre la División del Norte y Universidad, el estacionamiento del lugar comenzó a vaciarse, dado a que iba a ser cerrado.

El lente de Entre Líneas captó una camioneta de turismo, de la cual comenzaron a bajar personas. Se intentó entrevistar a los que bajaban, sin embargo, se negaron a dar declaración alguna, negando que les pagaron por asistir a la marcha que muchos definen también, contra la gobernadora Maru Campos Galván.