Morena alerta por agentes de Estados Unidos infiltrados en marcha para retiro de visas

Durante la tarde de este sábado, circuló un comunicado dirigido a los simpatizantes de Morena y ciudadanos sumados con la causa de la defensa de la soberanía. El mensaje fue breve pero claro, alertaron de la presunta presencia de agentes norteamericanos como infiltrados en la marcha.

Fuentes confiables han dado a conocer la posible presencia de personas documentando y tomando fotografías durante la movilización convocada en Chihuahua, hacemos un llamado a las y los asistentes a conducirse de manera pacífica, ordenada y con plena responsabilidad.

Se recomienda a mantenerse atentos, cuidar su información e identidad personal y tomar las precauciones que considere necesarias durante su participación, particularmente a quienes cuentan con trámites migratorios o visas vigentes para ingresar a los Estados Unidos.

Cabe resaltar que la marcha de este sábado dará arranque a las 16:00 horas, con rumbo al Palacio de Gobierno. Y es que en el trayecto, los manifestantes y partidistas, se encontrarán con dos megas lonas puestas por el Estado, en estas, se deja claro lo que ha dado a conocer la mandataria Campos Galván, aquí se combate al narcotráfico.