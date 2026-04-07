Solidarios con Juárez, apoyamos a alcalde para saldar deuda con el SAT: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que en solidaridad con la población juarense, se apoyó al alcalde Cruz Pérez Cuéllar para saldar un crédito fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que el Municipio pueda disponer de más recursos.

“El Gobierno del Estado a tráves de la Secretaría de Hacienda apoyamos al presidente municipal de Ciudad Juárez para que tuviese este crédito fiscal saldado y él pudiese tener más recurso para Ciudad Juárez. Chihuahua y sobre todo, Gobierno del Estado en solidaridad con Ciudad Juárez”.

Ello luego de que darse a conocer que, derivado de una auditoría, el SAT detectó que el Municipio de Ciudad Juárez no reportó en 2021 las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que le realizó a sus trabajadores, lo que se considera como una falta grave, generándose un crédito fiscal por 118 millones de pesos que, en tanto no fuera saldado, generaría retenciones en una parte de las participaciones que le corresponde.

Al respecto, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez explicó que se firmó un convenio de colaboración con el Municipio de Juárez para ayudarles hasta con el 75 por ciento del crédito fiscal, mecanismo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua.