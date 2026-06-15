Solicita fiscalía de Tabasco condena de 154 años contra ex secretario de seguridad, Hernán Bermúdez

Villahermosa, Tab. Una condena de 154 años de cárcel para Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), solicitó la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) durante la audiencia celebrada este lunes.

De acuerdo con la petición presentada por el Ministerio Publico el líder de la banda delincuencial La Barredora es acusado por tres delitos, como asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.

La solicitud de condena presentada hoy por la dependencia judicial corresponde a uno de los expedientes abiertos en contra Bermúdez Requena, quien permanece sujeto a proceso mientras continúan las etapas judiciales correspondientes. Está preso en el penal del Altiplano en el estado de México.

El ex titular de la SSPC estuvo al frente de la dependencia de 2019 a 2024 en los períodos de los ex gobernadores, Adán Augusto López y Carlos Merino.

Bermúdez fue detenido en el país de Paraguay en septiembre de 2025 cuando era buscado por la justicia federal y contaba con una ficha roja de búsqueda.