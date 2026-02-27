Solicita FEM colaboración para localizar a familiares de mujer localizada sin vida en 2025 en Cuauhtémoc

En aras de agotar los mecanismos de identificación humana instrumentados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, se solicita la colaboración de la población y los medios de comunicación, para la difusión de datos de una mujer que fue localizada sin vida el 27 de noviembre del 2025 en la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información, agentes investigadores localizaron el cuerpo en un lote ubicado en la colonia Progreso.

Personal pericial acudió al levantamiento y una vez practicada la necropsia de ley a cargo del Servicio Médico Forense, se concluyó que la causa de muerte correspondió a un choque séptico secundario a una laceración intestinal por arma blanca, en hechos ocurridos la mañana del mismo día que fue localizada.

Se informa que se cuenta con el dato de que pudiera responder al nombre de Estela Bustillos González, contar al momento de su fallecimiento con 45 a 50 años de edad.

Como señas particulares, tiene una cicatriz media abdominal abajo del ombligo.

Vestía un suéter en color negro con dibujo de venados en color blanco y flores en color rojo.

Cualquier información que permita localizar familiares, favor de proporcionarla a través del 9-1-1, o bien, acudir a la calle 7a. y Guatemala s/n, Col. Agrícola San Antonio.

Cuauhtémoc, Chih.