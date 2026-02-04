Sofocan incendio en bodega de maquiladora en el complejo industrial sur Grupo Daltile

La tarde de este miércoles se registró un incendio al interior de una bodega de maquiladora. Fue un incendio de maquinaria en el Complejo vitromex, ubicada sobre la avenida oriente 1del complejo industrial sur Grupo Daltile.

El fuerte incendio activó a la policía municipal y varias unidades de bomberos, como protección civil, así como cuadrilla de Ecogas por fuerte fuga de gas.

El incendio de maquinaria dentro de la bodega causó daños en el techo. De la misma daños materiales cuantiosos. Así mismo la evacuación de todo el personal dentro la planta. Afortunadamente no hubo personas Si lesionadas.