Sobrepoblación en Ceresos bajó del 42% al 7%, esperan llegar al 0% al fin de la administración

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez manifestó que en los últimos 3 años se ha dado un disminución história en la sobrepoblación de los Centros de Reinserción Social, pasando de un promedio de 42 por ciento a 7 por ciento.

Ello como parte de la inauguración del nuevo Centro de Reinserción Social Femenil número 2 en Ciudad Juárez, que agrega 400 espacios adicionales para mujeres privadas de su libertad.

Gilberto Loya destacó que a raíz de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) asumió el control del Sistema Penitenciario se ha trabajado en diversas acciones destinadas a conseguir la gobernabilidad de los Ceresos, asegurando que para el fin de la actual administración, se espera abatir en sus totalidad la sobrepoblación de internos.