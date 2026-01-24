Sin solución, demanda colectiva contra el Gobierno de Guadalupe y Calvo por despido injustificado de más de 100 trabajadores

Más de cien trabajadores del municipio de Guadalupe y Calvo, quienes habrían sido despedidos de manera injustificada y sin recibir las prestaciones de ley correspondientes, denuncian que sus exigencias al gobierno municipal siguen sin ser atendidas.

Fue con la llegada de la alcaldesa Ana Laura González Ábrego cuando los trabajadores fueron despedidos, sin que se les notificara la justificación legal del acto. Además, no recibieron liquidaciones conforme a derecho, por lo que interpusieron una demanda colectiva contra la administración municipal, a fin de que sus derechos laborales sean reconocidos.

Entre los afectados se encuentran personas con discapacidad, quienes enfrentan severas dificultades para incorporarse al mercado laboral, el cual en ese municipio se encuentra además limitado por las condiciones de inseguridad que prevalecen en la región.

Hasta el momento, y habiendo transcurrido más de dos años desde la presentación de la demanda, el gobierno municipal no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, ni ha entablado comunicación con los trabajadores para construir algún acuerdo que permita resarcir el daño.

Si bien el cambio de personal es común durante las transiciones de gobierno, los derechos laborales de quienes pierden su empleo deben ser respetados por mandato legal, sin importar diferencias políticas o ideológicas, señalan los afectados.

“Son más de dos años esperando justicia y no hemos recibido ni siquiera una respuesta; no es justo que violen así nuestros derechos y las ñ estabilidad de las de cien familias”, precisaron.