Sin sobresaltos en seguridad tras salida de Jáuregui, coordinación excelente con encargado de la Fiscalía

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez aseguró que no existe ningún sobresalto en las operaciones tras la salida de César Jáuregui Moreno como fiscal general del Estado.

Indicó que mantiene una amistad con Francisco Sáenz, quien era el vicefiscal y actual encargado del despacho que además, fue presidente presentado ayer miércoles ante el gabinete estatal, por parte de la gobernadora.

“Entonces, la verdad es que la coordinación que teníamos con él, pues era muy similar a la que tenía con el fiscal general. Entonces la verdad es que ahorita no hay ningún sobresalto. Yo creo que es importante mandar un mensaje a la población de que no hay ninguna desgobernabilidad ni ningún sobresalto con respecto de las operaciones en materia de seguridad, dado que hay una excelente coordinación y más allá de eso, de verdad hay una gran amistad con Francisco”.