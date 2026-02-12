Sin reporte de narcodrones sobrevolando EU, señala Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno manifestó que no tienen reporte o evidencias sobre supuestos drones del crimen organizado sobrevolando en territorio estadounidense.

Ello luego de que el martes por la noche se anunció la suspensión de operaciones aéreas en la zona de El Paso, Texas, así como de Santa Teresa, Nuevo México; medida que se levantó horas después.

“Lo que yo he escuchado es que, y como mero rumor es de que detectaron drones del crimen organizado volando cerca de la zona de El Paso, pero no han presentado ni evidencia ni nada”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que a tráves de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se solicitó información sobre los motivos que llevaron a suspender operaciones aéreas en Texas y Nuevo México, sin tener información oficial hasta el momento.

Además, la fiscal general del Estados Unidos, Pam Bondi habría declarado al Congreso que el Ejército estadounidense se encuentra derribando drones de los cárteles.