Brooklyn Beckham cobró un millón de dólares por el polémico anuncio donde se burla de su pleito familiar

Brooklyn ganó un millón de dólares por su anuncio de DoorDash, criticado por burlarse de su pleito familiar, mientras su hermana Harper intentó reconciliarse con una carta que él calificó de “coreografiada”.

Brooklyn Beckham cobró alrededor de un millón de dólares por protagonizar el comercial de DoorDash que ha sido interpretado como una burla a su pleito familiar.

El anuncio de Brooklyn Beckham que reabrió la herida con sus papás

En el comercial, Brooklyn Beckham aparece explicando que verá el Mundial de Futbol desde casa a pesar de tener boletos para asistir a los partidos.

Cuando le preguntan por qué, responde que hay una “larga historia” detrás de su decisión, antes de regalar las entradas a un repartidor de DoorDash.

El video se viralizó de inmediato, pero no exactamente por las razones que la marca esperaba. Buena parte de la audiencia leyó el guión como una referencia directa al pleito que mantiene a Brooklyn separado de David y Victoria Beckham desde hace más de un año.

Brooklyn Beckham cobró un millón de dólares por el anuncio en el que se burló de su pleito familiar (Famous/Ace Pictures via ZUMA Pre/Famous/Ace Pictures via ZUMA Pre)

Una fuente cercana a la familia describió el spot a Page Six como “un poco cursi”, aunque reconoció que el verdadero motivo de la indignación no es la calidad del anuncio, sino el momento elegido para transformar una ruptura familiar en material publicitario.

“Hacer un anuncio basado en el distanciamiento de la familia como si fuera una broma, cuando su familia está devastada y su hermana y sus abuelos están inconsolables, es terrible”, señaló otra fuente al medio, que agregó que DoorDash “seguramente está reconsiderando la campaña”. La marca, sin embargo, decidió seguir adelante y difundió el comercial completo.

Para Brooklyn, el negocio resultó simple. “Cualquier cosa que le haga ganar dinero es buena. Demuestra que su marca está ahí y está floreciendo”, apuntó una fuente consultada por el medio neoyorquino.

El intento de Harper Beckham por acercarse a su hermano Brooklyn

El 12 de junio, David Beckham recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ceremonia a la que asistieron Victoria, Romeo, Cruz y Harper, pero no Brooklyn.

Horas después, Harper viajó hasta la residencia de su hermano en Beverly Hills para entregar en persona una carta escrita a mano. Ni Brooklyn ni Nicola estaban en casa: la pareja se encontraba en Nueva York.

Brooklyn Beckham cobró un millón de dólares por el anuncio en el que se burló de su pleito familiar (Charlie Wheeler/Shutterstock/Charlie Wheeler/Shutterstock)

Lejos de aminorar el conflicto, el gesto de la menor de los Beckham provocó otro encontronazo. Un representante de Brooklyn y Nicola calificó la visita de la adolescente como una puesta en escena para las cámaras.

“Que los fotógrafos ya estuvieran en su lugar cuando se entregó la carta lo dice todo: esto fue coreografiado”. Según ese mismo entorno, la maniobra habría sido orquestada por el equipo de relaciones públicas de los padres, no por Harper de manera espontánea.

Harper fue a casa de Brooklyn tras la develación de la estrella de David Beckham en Hollywood (Getty Images)

Reportes de medios estadounidenses describen el efecto del pleito sobre la menor de los Beckham como “muy duro”. El contacto entre los hermanos se reduce, según esos reportes, a mensajes ocasionales y una llamada en su cumpleaños, lejos de la cercanía que existía antes del rompimiento.