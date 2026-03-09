Sin mayor incremento a la inflación estamos bien; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante el incremento de la inflación a 3.59 en el estado y ciudad esto demuestra que no es tiempo para crear más reformas o movimientos que alteren la economía.

Tan solo el año pasado se presentó un 3.08% de inflación en comparación al mismo periodo se sufrió un incremento considerable.

“Yo hubiera pensado que iba a haber una inflación mayor y no se dio eso quiere decir que es una buena noticia, quiere decir que Mexico sigue estando sólido y es un nicho en el que el inversionista extranjero”, comentó.

Asegura que por estos movimientos globales no es bueno que siga el proceso de la reforma electoral.