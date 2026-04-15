Sin hallazgos de enfrentamientos en Nonoava y Belisario Domínguez, se mantendrá operativo

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que derivado de reportes de enfrentamientos armados en los municipios de Nonoava y Belisario Domínguez, se realizó un recorrido por la zona, sin localizar casquillos percutidos u algún otro indicio de hechos violentos.

Fue este miércoles cuendo se recibieron reportes a la línea de emergencias 911 de disparos en las afueras de un Banco del Bienestar ubicado en las calles Independencia y Segunda en el municipio de Nonoava por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Policía del Estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa.

Asimismo, se desplegó un helicóptero para poder patrullar desde Nonoava hasta Belisario Domínguez en donde también se recibieron reportes de enfrentamientos armados.

Tras entrevistas a diversas personas de dichos municipios, se reportó que sujetos a bordo de vehículos realizaron intercambio de disparos por diversas calles por lo cual, se mantedrá el operativo en las próximas horas para poder dictaminar y determinar qué es lo que sucedió y atender las necesidades de la población en materia de seguridad.