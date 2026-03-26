Sin descartar apertura de presas para abonar al Tratado de Aguas, analiza Presidencia de la República

Román Alcántar Alvídrez, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde la Presidencia de la República se analiza la manera en que se abonará al Tratado de Aguas entre México y Estados.

Explicó que para el pago del Tratado, se utiliza el agua que sale de la Cuenca del Conchos y que en el caso de Chihuahua, hay diferentes presas que alimentan dicha cuenta, como lo son La Boquilla en San Francisco de Conchos, Las Vírgenes (Francisco I. Madero) en Rosales, así como El Granero (Luis L. León) en Aldama.

El director de Conagua indicó que actualmente, la presa La Boquilla se encuentra abierta únicamente para riego, luego de que en días pasados se dio inicio al ciclo agrícola 2026.

“Todo lo que tenga que ver con el cumplimiento del Tratado tiene que ver con la Cuenca del Conchos, ¿de acuerdo? Todo lo que llega al Río Bravo. Hay diferentes presas que alimentan esa Cuenca, que es Vírgenes, Boquilla y El Granero. Se siguen analizando ahorita, la presa Boquilla y la presa de Las Vírgenes se van a abrir, pero para el tema del ciclo agrícola. Boquilla ya se abrió, que es el tema del ciclo agrícola. Lo demás se sigue hablando con Relaciones Exteriores y lo está analizando desde Presidencia de la República. Pero, como lo dice el subrector, está garantizado los ciclos agrícolas”.

Asimismo, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua en Conagua aseguró que no se va a poner en riesgo el agua asignada a los productores y quienes tengan algún problema de riego también se les va a apoyar, tal y como se ha hecho en años anteriores.