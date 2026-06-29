Hallan sin vida a adulto mayor de 88 años en la Unidad Proletaria

Un hombre de 88 años de edad fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Vicente Suárez y 36, en la colonia Unidad Proletaria, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron familiares del adulto mayor quienes acudieron a la vivienda y encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar el área, mientras agentes de la Fiscalía se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes y del procesamiento de la escena. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al C4, donde se practicarán los estudios de ley que permitan establecer la causa oficial del fallecimiento.