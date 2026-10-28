Roban peluche de Minnie Mouse en papelería; captan engaño en video

Un peluche de Minnie Mouse fue robado de una papelería en el municipio de Chalco, Estado de México, luego de que dos jóvenes presuntamente engañaran a la comerciante para apoderarse del juguete y escapar sin pagar.

El incidente ocurrió la mañana de este lunes en un establecimiento ubicado en el Pasaje Manuel Alemán, sobre la avenida Cuauhtémoc Poniente, cerca de la esquina con Capitán de la Rosa. Los hechos quedaron registrados en cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

De acuerdo con la grabación, los dos jóvenes ingresaron al negocio y solicitaron a la vendedora que les mostrara el peluche que se encontraba colgado. Mientras la comerciante atendía su petición, uno de ellos habría aprovechado un descuido para tomar el artículo y salir del establecimiento sin cubrir su costo.

Información tomada de Agencias