Gaethje apunta a regresar en febrero de 2027 ante Tsarukyan; Volkanovski busca una superpelea

El regreso de Justin Gaethje al octágono podría concretarse a principios de 2027, con Arman Tsarukyan como posible rival en una función de UFC que se realizaría en Arizona. Sin embargo, la propuesta de Alexander Volkanovski de enfrentarse al campeón de peso ligero abrió una nueva posibilidad en la disputa por el cinturón.

De acuerdo con reportes especializados, Gaethje podría protagonizar UFC 337 el próximo 27 de febrero de 2027, en un combate frente a Tsarukyan. La pelea representaría una oportunidad para que el estadounidense defienda su campeonato ante uno de los principales contendientes de la división de las 155 libras. Hasta ahora, la promotora no ha confirmado oficialmente el enfrentamiento, la fecha ni la sede.

Gaethje conquistó el título indiscutido de peso ligero en junio de 2026, tras derrotar a Ilia Topuria en UFC Freedom 250. Desde entonces, el peleador estadounidense ha señalado que necesita recuperarse de lesiones en ambas manos antes de volver a competir, por lo que su regreso se mantiene previsto para 2027. Una función en Arizona tendría un significado especial, al tratarse de su estado natal.

Mientras Tsarukyan espera una oportunidad por el campeonato, Volkanovski manifestó su interés en protagonizar una superpelea contra Gaethje, con la posibilidad de que ambos campeones pongan sus títulos en juego. El australiano incluso planteó que el enfrentamiento podría marcar el cierre de sus respectivas carreras. La decisión final dependerá de las negociaciones y de los planes de la UFC, que todavía no ha anunciado al próximo rival del monarca ligero.

información de Agencias