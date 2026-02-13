Sin casos de extorsión en empresas mineras de Chihuahua

Roció Flores, directora de Minería del Gobierno del Estado de Chihuahua dio a conocer que por el momento ninguna empresa minera ha denunciado o pedido apoyo por extorsión o violencia por parte del crimen organizado.
En este sentido destacó que los lamentables hechos presentados en la mina La Concordia en el estado de Sinaloa han dolido y afectado el sector, sin embargo, destacó que la situación en Chihuahua es diferente, señalando que desde un principio de la administración de la gobernadora Maru Campos se dio la implementación de la policía minera.
“No, nosotros no tenemos actualmente dentro de la dirección de minería. Yo creo que dentro de la secretaria de Seguridad Pública, pues les pudieran dar más información al respecto, pero que alguna empresa se haya dirigido a la dirección de minería o a la SIDE pidiendo algún tipo de apoyo, sabemos todos que en cuestiones de este tipo hay que acudir siempre a la autoridad correspondiente que son la Secretaría de Seguridad”, comentó.
La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) asegura que no hay peligro por el momento.
Asimismo, resalta que no hay registros de casos de extorsión en el sector minero reiterando un apoyo constante en caso de que se lleguen a registrar casos.