Flamazo por acumulación de gas deja a mujer lesionada en la colonia Nombre de Dios

Una mujer de 30 años de edad resultó lesionada luego de registrarse un flamazo por acumulación de gas al interior de un departamento, cuando se disponía a preparar alimentos.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Callejón La Calera y Quinta Carolina, en la colonia Nombre de Dios, donde se generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron la atención necesaria a la afectada, misma que presentó algunas lesiones en el rostro y piernas.

Tras ser valorada por los socorristas, no fue necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar de los hechos.