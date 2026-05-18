Justicia de Ecuador concede extradición a EU a “líder invisible” de ‘Los Choneros’

Quito. La Corte Nacional de justicia de Ecuador aprobó el lunes la extradición a Estados Unidos del encargado de controlar las operaciones y alianzas de la banda narcotraficante Los Choneros, cuyo máximo líder está en una cárcel de Nueva York.



Celso Moreira, alias “Patucho”, era considerado el “líder invisible” de los temidos Choneros, según el ministerio de Defensa, que anunció su recaptura en septiembre de 2025.



Un año antes, “Patucho” había sido detenido en medio de una lujosa fiesta, pero la justicia lo dejó en libertad.



Moreira es “requerido por Estados Unidos (Tribunal de Nueva York) por el presunto delito de tráfico internacional de drogas a gran escala y asociación ilícita”, señaló la Corte Nacional en un comunicado.



Agregó que Moreira “consintió expresamente su extradición”.



Moreira “movía hilos claves en la estructura criminal” y controlaba “operaciones y alianzas” del grupo, señaló el Ministerio de Defensa al anunciar su captura el año pasado.



Alias Patucho fue procesado por crimen organizado y tráfico ilícito de drogas. Durante su detención también portaba armas sin autorización.



El máximo líder de Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, fue el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos tras un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su guerra anticrimen.



En abril, la justicia ecuatoriana aprobó la extradición de Darío Peñafiel, alias Topo, un lugarteniente de Fito y encargado de coordinar la extracción ilegal de oro de la Amazonía.