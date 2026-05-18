Nacionales de Washington vetarán a aficionado por desplegar pancarta supremacista

Washington. Los Nacionales de Washington identificaron al menos a una persona a la que vetarán del estadio después de que, durante el partido del domingo, desplegó entre el público una pancarta promoviendo un sitio web de supremacistas blancos.

Un portavoz del equipo también indicó que los Nacionales están coordinando con la policía del Distrito de Columbia en una investigación.

Además del sitio web, la pancarta incluía un llamado a “Salvar a Estados Unidos” y “Deportar a más de 100 millones”, antes de que fuera retirada rápidamente.

“Los Nacionales de Washington condenan enérgicamente la retórica discriminatoria y de odio, y nos esforzamos por hacer de nuestro estadio un espacio seguro para nuestros aficionados”, publicó el equipo en un comunicado.

La política del equipo sobre pancartas y carteles exige en su mayoría que estén relacionados con el béisbol, con algunas excepciones para mensajes sobre la entidad de transmisión o cumpleaños, aniversarios y “saludos similares aptos para toda la familia”.