Cumple Marco Bonilla en transparencia: inicia la quinta Semana de Gobierno Abierto

El alcalde Marco Bonilla inauguró la quinta Semana Internacional de Gobierno Abierto, iniciativa impulsada a nivel mundial por la Open Government Partnership, la cual tendrá actividades como conferencias, conversatorios y talleres para impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la ciudad.

En su mensaje, el Alcalde, señaló que, a través de los años, se ha trabajado muy duro en la transparencia, en la creación de organismos e instituciones que luchan por este fin, y ante una tendencia donde se quiere desvirtuar estos esfuerzos, desde Chihuahua se tienen iniciativas para contrarrestar este mal con acciones como esta.

Detalló que, todo lo que se trabaja desde el Gobierno Municipal en temas de transparencia, es una responsabilidad social para cuidar el dinero público y que la gente se sienta tranquila, por lo que es necesario que Chihuahua cuente con gobiernos abiertos.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de la Función Pública de Gobierno del Estado, Roberto Fierro, detalló que el modelo de Gobierno Abierto, ha brindado muchos resultados y es una visión compartida de poner a las familias al centro de las decisiones, para la rendición de cuentas y cuidar a las personas.

La coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, Amelia Martinez, destacó que este tipo de encuentros permiten acercar el gobierno a las personas, impulsar la innovación pública y generar soluciones construidas junto con la ciudadanía.

Como primera parte, este lunes se tuvo la conferencia magistral “La Apertura Gubernamental en los Municipios”, impartida por el especialista internacional Peter Sharp Vargas, dirigida a ciudadanía, academia, servidores públicos y organizaciones civiles para fortalecer espacios de participación, transparencia y colaboración.

La agenda para la Semana de Gobierno Abierto continúa con:

Martes 19 de mayo: conversatorio “Buenas prácticas de participación ciudadana en Chihuahua Capital”, donde participarán representantes de organismos ciudadanos y autoridades municipales.

Miércoles 20 de mayo: se presentarán avances del Segundo Plan de Gobierno Abierto, donde destacan proyectos tecnológicos como la “Línea de Denuncia Ciudadana vía WhatsApp” y el chatbot “Impulsa CUU”, herramientas que permitirán facilitar la denuncia ciudadana, fortalecer la transparencia y mejorar el acceso a servicios municipales mediante soluciones digitales innovadoras.

Jueves 21 de mayo: se impartirá el taller “Introducción a la Accesibilidad Web y Documentos Digitales Accesibles”, a cargo de la especialista Nancy Reyes, quien cuenta con amplia trayectoria nacional e internacional en temas de accesibilidad digital y derechos tecnológicos.

Viernes 22 de mayo: concluirán las actividades con la conferencia magistral “Gobierno Abierto: balance y desafíos”, impartida por Álvaro V. Ramírez-Alujas en el Museo Casa Chihuahua. El especialista ha colaborado con organismos internacionales como OEA, ONU, CEPAL y OGP en proyectos de fortalecimiento institucional y políticas de gobierno abierto en Iberoamérica.

Con estas acciones, Chihuahua se posiciona como referente nacional al impulsar prácticas de Gobierno Abierto, por lo que invitan a ser parte de este y otros eventos que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana.