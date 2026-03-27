Siguen esfuerzos por ubicar a dos veleros que llevan ayuda humanitaria a Cuba

La Habana. Un gran revuelo se suscitó entre ayer y hoy alrededor de los dos veleros, integrantes del convoy Nuestra América, que llevan ayuda humanitaria a Cuba, y que no aparecen hasta avanzado este viernes.



A lo largo del día de hoy, circularon versiones encontradas sobre lo sucedido.

El embajador de la isla en México, Enrique Martínez Enríquez informó en un mensaje en redes sociales: “Instituciones especializadas de Cuba aplican protocolos establecidos para ubicar a los 2 veleros que partieron de México como parte del Convoy Nuestra América. Hemos estado atentos, preocupados y en contacto con organizadores del Convoy, familiares de quienes van a bordo y autoridades.



“Nos consta que autoridades mexicanas y cubanas han realizado esfuerzos sistemáticos para hallar a las embarcaciones y a sus tripulantes”, añadió.

Sin embargo, una fuente de los organizadores, sostiene que no hay razón para preocuparse. Que la gente que maneja los veleros son marineros experimentados. Y que los barcos llevan botón de Emergencia, y éste no se ha activado.

Las embarcaciones no llevan motor. Se mueven sólo impulsadas por aire, de manera que es difícil calcular su llegada a la isla.

En los hechos, el incidente está siendo utilizado para poner en marcha una campaña para presentar a la solidaridad con los cubanos como obra de lo que opositores al gobierno de La Habana llaman “tontos útiles”.

En México, fuentes del gabinete de seguridad informaron que los estaba buscando. Comentaron a La Jornada que, hasta este momento, los veleros no han sido ubicados. En Cuba, el presidente Díaz-Canel difundió un mensaje en redes sociales en el mismo sentido.

En un primer momento, la Agencia AFP señaló que los veleros que se habían dado por desaparecidos fueron localizados y han “transitado con seguridad” hasta la isla, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

“La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”, declaró a la AFP un vocero, Anthon Randisi, en un comunicado.

Sin embargo, horas después, de acuerdo con la Agencia Reuters, la Guardia Costera de EU declaró que la declaración previa era incorrecta, y que los veleros que transportaban ayuda a Cuba, siguen desaparecidos.

En información aparte, un portavoz del Convoy Nuestra América señaló: “Según la velocidad de las embarcaciones reportada a las autoridades marítimas cubanas, se estima que llegarán a La Habana entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo. Los capitanes y las tripulaciones son marineros experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con los sistemas de seguridad y señalización adecuados. Estamos cooperando plenamente con las autoridades y confiamos en que las tripulaciones llegarán a La Habana a salvo. Nos sumamos al llamado de la Marina de México para obtener cualquier información o avistamiento de las embarcaciones.

Otra fuente del convoy, aseguró estar en contacto con el propietario del barco FRIEND SHIP. “Él -dijo- no está preocupado y cree que habría sido imposible llegara a Cuba el 24 o 25 de marzo.

El propietario informó que, a veces, el FRIEND SHIP solo ha logrado avanzar 35 millas náuticas diarias navegando contra el viento. Además, la ruta que tendrán que seguir debido al viento y las corrientes es mucho más larga: fácilmente 400 millas náuticas. Si siguen el curso completo de las corrientes, podrían llegar a ser hasta 600 millas náuticas.

Esto significa que podrían tardar unos 10 días en llegar. Y, con la ruta más larga, podría tardar aún más. Es decir, podrían llegar hasta el miércoles 1 de abril de 2026.