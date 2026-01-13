Siempre estaremos en contra del acoso y abuso laboral; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez señaló que el acoso laboral es un tema complicado en el cual se trabaja en el comercio, destacando que se realizará un indicador de medición este año.

“Yo creo que ahora está muy complicado porque tenemos toda la información de todos los medios de donde jóvenes y personas de todas las edades pueden acceder a acciones que antes no se accedían y esto da a su imaginación y dado a eso de que muchos jóvenes no están entretenidos en la escuela ven cosas raras y está abierto a todo el público”, comentó.

Por el momento no se tienen casos registrados por parte de Canaco, sin embargo, se comenzará con un indicador para checar el incremento o no en este aspecto.

“Estoy en contra obviamente del acoso y abuso que se le pueden tener a las personas independientemente de su sexo, tendremos que aprender a respetar a las personas como personas”, señaló.

La fuerza laboral es esencial para el desarrollo de las empresas, por lo cual buscan mantener los empleos como parte de la productividad dejando claro que el trabajo que realice cada persona es valioso y tiene sus responsabilidades.