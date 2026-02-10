SIDE en Comunicacion con CLUMIN ante asesinato de mineros en Sinaloa

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) Ulises Fernández señaló que hay comunicación con el sector minero y no se cuenta con casos de mineros desaparecidos en el estado.

Destaco que desde un principio de la administración de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván se creó la policía minera con el fin de impartir seguridad en este sector.

“Hay una muy buena articulación con la secretaría de seguridad pública del estado para cualquier eventualidad, hay que decir que el hecho de que sea, realizado, es lo que pasó muy lamentable en un estado vecino fue Sinaloa, pues esas son situaciones que no hemos visto en nuestro en nuestro estado” comentó.

Asegura que hay una buena comunicación con el cluster minero, ante los hechos ocurridos en Sinaloa con 10 mineros desaparecidos y asesinados.