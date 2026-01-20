Si no existe limitación tras su proceso penal, no le veo problema: GPMorena tras designación de Garduño en la SEP

Luego del nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, dijo que si no existe limitación tras ser imputado por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez, no le ve problema que continúe como funcionario federal en la SEP.

“No sé si ese proceso ya concluyó. Desconozco dónde lo nombraron. La verdad es que no había visto la nota. No sé si ese nombramiento ya está realizado, pero todo mundo, conforme al quinto constitucional, tenemos un derecho a laborar mientras no haya una resolución que no lo impida”, declaró Estrada Sotelo.

Asimismo, el coordinador morenista añadió que “si del proceso derivado que tuvo Garduño haya tenido algún impedimento por una orden jurisdiccional de no poder en algún tiempo desempeñar alguna función pública, lo desconozco. Si ese fue el supuesto, bueno, entonces no se podría. Pero si no existe esa limitación, no le veo problema”.

Garduño estuvo al frente del INM desde junio del 2019 hasta mayo del año pasado. Su gestión fue marcada por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, que dejó 40 migrantes muertos y por el que ofreció una disculpa pública.