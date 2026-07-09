OTAN debe “abandonar su anticuada mentalidad de guerra fría”, dice China tras cumbre de la alianza en Turquía

Pekín. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza regional de defensa con un alcance de misión y límites geográficos claramente definidos, y debe “abandonar su anticuada mentalidad de guerra fría”, afirmó este jueves el gobierno del presidente Xi Jinping

“China es una fuerza para la paz mundial y nunca amenaza a nadie”, indicó la vocera de la cancillería Mao Ning, en conferencia de prensa.

Señaló que la OTAN debe “ajustar su percepción sobre China y dejar de exagerar las denominadas narrativas de amenaza china”, ya que el país asiático “no supone una amenaza para nadie” y “siempre ha sido una fuerza de paz en el mundo”.

Un día después del fin de la cumbre de la alianza en Turquía, Mao instó a la alianza a “dejar de nombrar a China en cada ocasión que se presenta”, luego que algunos de los participantes de esa cumbre expresaron sus preocupaciones sobre los avances tecnológicos y militares de China, además de sus relaciones con Rusia.

“China siempre ha sido una fuerza de paz en el mundo y nunca ha amenazado a ningún país”, aseveró y señaló que “tampoco suponemos un desafío para la seguridad de la región Euroatlántica”, informó el diario estatal chino Global Times.

“La OTAN debe abandonar su mentalidad de la guerra fría, corregir la percepción que tiene de China y dejar de propiciar esa narrativa de la supuesta amenaza china”, insistió.