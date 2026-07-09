Capacitan a paramédicos de la Policía Municipal en rescate en ángulos bajos

Chihuahua, Chih.– Técnicos en Urgencias Médicas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal participaron en un curso especializado de rescate en ángulos bajos, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades para atender emergencias en escenarios de difícil acceso y brindar una respuesta más eficiente a la ciudadanía.

Durante la capacitación, los participantes recibieron instrucción teórica y práctica sobre las características de los escenarios de rescate vertical, medidas de seguridad, uso del Equipo de Protección Personal (EPP), diferencias entre ángulos bajos y altos, así como la elaboración y aplicación de distintos tipos de nudos, entre ellos de tope, unión, anclaje, seguridad y auxiliares. Además, practicaron técnicas de empaquetamiento de pacientes en camilla rígida, uso de canasto de rescate y maniobras de ascenso y descenso con camilla en pendientes.

Las prácticas se realizaron en los terrenos del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), con el apoyo de elementos de la Estación 7 del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes colaboraron en el desarrollo de los ejercicios. La corporación informó que este tipo de capacitaciones forman parte de la estrategia para fortalecer la preparación de los paramédicos que brindan atención prehospitalaria en las unidades médicas de la Policía Municipal, con el propósito de ofrecer un servicio cada vez más profesional y seguro a la población.