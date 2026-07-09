CANACO y DSPM fortalecen coordinación en seguridad

El pasado 8 de julio, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad y promover la colaboración entre la autoridad y el sector empresarial, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (CANACO SERVYTUR Chihuahua), a través de su Sección Especializada de Seguridad Privada, formalizó un convenio de colaboración con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del presidente de CANACO SERVYTUR Chihuahua, Ing. Alejandro Lazarotto, quien ha impulsado el fortalecimiento de la vinculación institucional entre la Cámara y las autoridades, promoviendo acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad y a la construcción de un entorno más seguro para las empresas y la ciudadanía.

En representación de CANACO SERVYTUR Chihuahua, la presidenta de la Sección Especializada de Seguridad Privada, Ing. Karla Carrasco Esparza, formalizó la firma del convenio con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, consolidando un mecanismo permanente de coordinación institucional entre ambas instancias.

El convenio establece las bases para impulsar acciones conjuntas orientadas al intercambio de información, la capacitación, la profesionalización, la prevención del delito y la coordinación en temas de interés común, fortaleciendo la colaboración entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el sector de la seguridad privada organizado.

Asimismo, este acuerdo permitirá fortalecer la vinculación entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y las empresas de seguridad privada afiliadas a la Sección Especializada de CANACO, favoreciendo una mayor coordinación institucional dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones y contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad en beneficio de la comunidad.

La Ing. Karla Carrasco Esparza destacó que este convenio representa un paso importante para consolidar una agenda permanente de trabajo entre las instituciones públicas y el sector especializado de la seguridad privada.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. Este convenio refleja el compromiso de sumar capacidades, fortalecer la coordinación institucional y generar mecanismos de colaboración que contribuyan a la prevención del delito, a la protección del sector productivo y al bienestar de las familias chihuahuenses”.

Con este convenio, CANACO SERVYTUR Chihuahua, bajo el liderazgo de su presidente, Ing. Alejandro Lazarotto, y a través de su Sección Especializada de Seguridad Privada, refrenda su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la coordinación entre el sector empresarial y las instituciones de seguridad pública, convencida de que la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y sociedad organizada constituye un elemento fundamental para construir un Chihuahua más seguro.