Si Morena gana en el 2027, Chihuahua no va a aguantar, alerta Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, afirmó que si Morena gana la gubernatura de Chihuahua en el 2027, “este estado no va aguantar”.

Chávez Madrid argumentó que a Chihuahua le podría suceder lo que a otros estado que actualmente son gobernados por ese partido político, en donde las decisiones se toman desde el centro del país o de plano se han convertido en entidades cooptadas por el crimen organizado.

Es por ello que señaló que en el PAN están optimistas de que existe un escenario favorable para retener la gubernatura en el 2027:

“El PAN siempre viene de atrás para adelante. Ninguna gubernatura se nos ha regalado. Siempre en las encuestas hemos salido atrás y hemos ganado. Hoy la gobernadora, en 2021 las encuestas la daban por perdida y ganó por más de siete puntos. Entonces creo que no es fácil, soy honesto y lo comento así, pero creo que hay un escenario muy favorable para el PAN en 2027 de retener la gubernatura, retener las ciudades más importantes del estado y la mayoría en el Congreso”.