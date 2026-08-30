Si hay alianza con el PAN, sin duda Marco Bonilla sería nuestro candidato, afirma ‘Alito’

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, afirmó que si hay una alianza electoral con el PAN, “sin duda” Marco Bonilla sería su candidato.

“Nosotros tuvimos una coalición importante, fuimos construyendo acuerdos y consensos en la pasada de elección a los distintos cargos de elección popular, fue una elección potente, fue una elección fuerte, no se olvida. Está claro que hoy para ser competitivos, tenemos que ir juntos. Vean ustedes las mediciones, los números que hay, hoy por sí solo, Acción Nacional no gana la gubernatura”, aseguró Moreno Cárdenas.

El dirigente nacional priista explicó que “hay una coalición que puede darse para hacerle frente a estos cínicos y corruptos de Morena. Entonces, ¿dónde somos competitivos? Una coalición con el PRI y partidos políticos afines que es lo que estamos haciendo entre nosotros, con la gente, con los ciudadanos, con organizaciones sociales y nosotros lo que hemos visto es que Marco Bonilla ha dado resultados como presidente municipal, que es una gente comprometida, que es un gente seria, habrá que definir los procedimientos y los mecanismos que tengan en Acción Nacional que nosotros respetamos. Hay que siempre poner por delante a Chihuahua”.

“Si Marco Bonilla es la propuesta de Acción Nacional y construimos una coalición, sin duda sería nuestro candidato y sin duda como somos los priistas, lucharíamos con todo por hacer campaña”, recalcó Alejandro Moreno.