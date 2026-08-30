Encuentran cuerpo colgado de un árbol junto a las vías del tren

Un sujeto de aproximadamente 40 años de edad fue encontrado sin vida junto a las vías del tren, a la altura de la calle 17 de octubre, en la colonia Nombre de Dios.

El cuerpo estaba suspendido de un árbol con ayuda de una soga, fue encontrado por sus familiares quienes dieron aviso a las autoridades.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal quienes acordonaron el perímetro para permitir la actuación de la Fiscalía General.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.