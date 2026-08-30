Cuenta Municipio con unidad especializada en investigación de incendios y explosiones

– _Auxilia a la Fiscalía General del Estado en incidentes donde se sospecha que fueron provocados_

_El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), cuenta con la Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones (UIIE), área especializada que coadyuva con la Fiscalía General del Estado en la atención de siniestros donde se sospecha o existe evidencia de que pudieron haber sido provocados.

La unidad forma parte de la Subdirección de Inteligencia de la DSPM y está integrada por agentes de Policía Municipal y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes cuentan con capacitación especializada para atender este tipo de incidentes.

De acuerdo con el policía de inteligencia Misael Octavio Becerra Hernández, integrante de la UIIE, en lo que va del año se han atendido 228 siniestros, de los cuales 181 corresponden a incendios generales, 28 a explosiones y uno a amenaza de bomba.

Además, se remitió a 18 personas detenidas como probables responsables de provocar incendios en sitios abandonados.

“La UIIE se activa mediante la solicitud que hace la Unidad de Daños y Lesiones de la Fiscalía General del Estado, a través de la Subdirección Jurídica de la DSPM, para determinar si el hecho fue provocado o se generó por algún accidente”, explicó Misael Octavio Becerra.

El policía investigador detalló que cada área realiza funciones específicas: mientras los agentes llevan a cabo investigación de campo, revisión de videos y análisis de evidencia, el personal de Bomberos inspecciona directamente el área afectada para identificar el punto donde pudo haberse iniciado el siniestro.

Al concluir la investigación conjunta y el peritaje correspondiente, la información se integra a una carpeta de investigación y se entrega a la Fiscalía General del Estado.

El Gobierno Municipal destacó la importancia de mantener la capacitación del personal especializado, a fin de fortalecer la atención de estos incidentes con mayor rapidez y eficiencia en beneficio de la ciudadanía.