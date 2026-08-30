Ofrece Gobierno Municipal mediación para resolver conflictos vecinales y comunitarios

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de agosto de 2026.-*_ El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, invita a la ciudadanía a acercarse al Departamento de Mediación para recibir orientación y apoyo en la solución de conflictos vecinales o comunitarios.

El área atiende quejas ciudadanas mediante un formato escrito, en el cual la persona solicitante proporciona los datos necesarios para citar a quienes forman parte del conflicto y llevar a cabo una audiencia de mediación.

Durante este proceso, personal especializado promueve el diálogo pacífico y conciliador, con el objetivo de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo voluntario que permita resolver sus diferencias.

El titular del Departamento de Mediación, Heriberto Martínez, explicó que se atienden situaciones consideradas faltas administrativas y no delitos, con el fin de evitar que los conflictos escalen a problemáticas mayores.

Para presentar una queja, la ciudadanía debe proporcionar el nombre y domicilio de la persona que desea citar. Además, se realizan visitas in situ y jornadas itinerantes en comunidades rurales, donde también se atienden conflictos comunitarios o ejidales.

El Gobierno Municipal reiteró que los Centros de Mediación son un espacio de apoyo para todas las personas, incluidas aquellas que viven en comunidades alejadas, con el propósito de brindar atención cercana y buscar soluciones mediante el diálogo.

En caso de que alguna situación represente riesgo o crisis, se debe llamar de inmediato al 9-1-1 para recibir atención oportuna.