Con Marco Bonilla, más de 2 mil 200 mdd de inversión extranjera en Chihuahua Capital

– _Entre 2021 y 2026 se concretaron más de 43 nuevas inversiones y expansiones, con un promedio de 21 empleos formales nuevos cada día_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de agosto de 2026.-*_ Entre 2021 y 2026, Chihuahua Capital acumuló 2 mil 224 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa y concretó más de 43 nuevas inversiones y expansiones empresariales durante la administración de Marco Bonilla, con una generación promedio de alrededor de 21 empleos formales diarios.

La actividad productiva de la ciudad está respaldada por una red de 13 clústeres económicos que vincula a empresas, universidades, centros de investigación y Gobierno en sectores como el aeroespacial, automotriz, electrónico, médico, agroindustrial, construcción, tecnologías verdes e innovación digital.

A esta estructura se suman 12 parques industriales en operación y dos más en desarrollo, que amplían la capacidad instalada para recibir nuevos proyectos y acompañar el crecimiento de las empresas establecidas.

Chihuahua Capital cuenta también con una base de talento especializado: cerca del 28 por ciento de sus egresados universitarios proviene de áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y construcción. Esta preparación responde a las necesidades de industrias que demandan perfiles técnicos y profesionales cada vez más especializados.

El dinamismo económico se refleja en un mercado laboral cercano a las 300 mil plazas y en la creación de más de 30 mil empleos durante los últimos cinco años. De 2021 a mayo de 2026, el empleo total aumentó 11.8 por ciento y el salario diario promedio real pasó de 419 a cerca de 670 pesos.

Estas condiciones colocaron a Chihuahua en el séptimo lugar nacional del Índice de Competitividad Urbana, el tercero en mercado de trabajo y el cuarto entre las ciudades más innovadoras de México. La Capital ocupa además la quinta posición nacional en empleo manufacturero, además es la ciudad que más empleos genera en el estado.

El Gobierno Municipal ha acompañado este crecimiento mediante promoción económica, atención a proyectos de inversión, formación de talento, fortalecimiento de proveedores y coordinación permanente con los sectores empresarial y académico a través del Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Centro.

Infraestructura industrial, talento especializado, empleo formal, innovación y colaboración entre Gobierno, empresas y universidades conforman el entorno que ha permitido a Chihuahua Capital atraer inversión y mantener la confianza de compañías nacionales e internacionales.