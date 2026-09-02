Sheinbaum resalta en Informe de Gobierno la recuperación del tren de pasajeros; es sello de la Cuarta Transformación

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno impulsa un “proyecto de mejoramiento y ampliación de la red de carreteras sumamente ambicioso”, con una inversión por 700 mil millones de pesos para cinco mil kilómetros, mientras continúa la recuperación del tren de pasajeros.

Subrayó a “todos aquellos que auguran que no funcionan”, el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona “conforme lo planeado”, además de que Mexicana de Aviación ha transportado a un millón de pasajeros y “llegaremos al triple con 14 aviones más de acuerdo con sus metas”.

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, destacó que hay un avance de 88 por ciento en la repavimentación de los 51 mil kilómetros de carreteras libres de peaje del país” y mencionó la conclusión de obras estratégicas como la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes.

Mencionó entre los ejes carreteros principales los corredores del Golfo de México y del Pacífico.

Añadió que además de construir puentes y distribuidores viales, “duplicamos el presupuesto para caminos artesanales y junto con comunidades indígenas, hemos construido 135 caminos equivalentes a 368 kilómetros. Además, intervenimos más de 1100 km de infraestructura carretera en la mixteca de Oaxaca y de Puebla”.

Sobre el ferrocarril de pasajeros, “sello de la cuarta transformación de la vida pública”, resaltó la inauguración del Tren Insurgente de Observatorio-Toluca, que ya ha transportado a más de 25 millones de pasajeros.

En tanto, el Tren Felipe Ángeles, en su tramo lechería AIFA “se consolida como una alternativa moderna de movilidad para cerca de tres millones de habitantes, además de permitir el acceso rápido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles” y avanzan dijo, el resto de los proyectos.

Subrayó que el AIFA ha transportado 3.6 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026, “incluso por encima de lo planeado; el Tren Interoceánico ha transportado dos millones de toneladas (de carga) y el tren de pasajeros iniciará nuevamente operaciones entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, dependiendo de sus tramos”.