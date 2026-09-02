Alemania culpa a Rusia por el intento de ataque con dron en el aeropuerto de Leipzig el mes pasado

Berlín. Alemania acusó este martes a Rusia de colocar un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado, y anunció que cerrará un consulado ruso, entre otras medidas.

El dron fue hallado cerca de un avión ucraniano el 4 de agosto y el artefacto fue desactivado. Autoridades alemanas dijeron en ese momento que el incidente planteaba un nuevo nivel de peligro.

Moscú ha sido ampliamente acusado por funcionarios occidentales de librar una campaña de sabotaje y perturbación con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, declaró que elementos como la configuración del dron, componentes, explosivos y detonador “nos son conocidos de otras operaciones híbridas rusas y de su guerra contra Ucrania”. Señaló que el artefacto reveló “un alto grado de pericia técnica” y una planificación minuciosa, pero que la ejecución del plan parece haber quedado en manos de agentes de “bajo nivel”.

Dobrindt detalló a los periodistas que la inteligencia apunta a “personas involucradas que actuaron en nombre de entidades estatales rusas”, aunque no especificó cuáles. “En conjunto, las investigaciones policiales, el patrón y los hallazgos de inteligencia prueban una responsabilidad rusa por el intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig”.

El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, afirmó que “con el intento de ataque en Leipzig, la dirigencia rusa decidió deliberadamente volver a causar un daño significativo a nuestra ya enormemente perjudicada relación bilateral”. Indicó que el consulado ruso en Bonn será cerrado a partir del 18 de septiembre. El centro cultural Casa Rusa en Berlín también será cerrado, aunque eso podría tardar algún tiempo.

Sostuvo que Alemania propondrá la inclusión de más personas de Rusia en las listas de sanciones de la Unión Europea (UE) “en el contexto de ataques híbridos”, reforzará los controles de entrada para personas de Rusia y aumentará la “presión sobre la flota clandestina”, en referencia a los buques tanque sospechosos de transportar petróleo ruso en violación de sanciones internacionales, dijo Wadephul. La UE ha sancionado a cientos de buques de la “flota clandestina”.

El embajador ruso fue convocado al Ministerio de Exteriores en Berlín. Wadephul dijo posteriormente a la televisora ARD que “Alemania puede en cualquier momento mostrar una reacción más fuerte, (pero) eso no es necesario en este momento”.