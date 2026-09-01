Normal que se calienten los ánimos, pero saldremos fortalecidos y quien gane la encuesta, gobernará Chihuahua en 2027: Morena

Ante el resultado de la encuesta que determinará a la persona que coordinará los trabajos en defensa de la 4T, o lo que es lo mismo, encabezará la candidatura al Gobierno de Chihuahua, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Briguite Granados, señaló que “es normal que se calienten los ánimos”, pero que aún así saldrán fortalecidos del proceso interno y que además quien gane la encuesta, gobernará Chihuahua en 2027.

Granados de la Rosa recordó que “la semana pasada empezaron ya las definiciones. Ya tenemos cinco estados que se definieron: Aguascalientes, Colima, Campeche, Sinaloa y Querétaro. Yo creo que la próxima semana estaremos reiniciando con estas definiciones. Esperamos ya con muchas ansias la definición de Chihuahua”.

“Vamos a salir con mucha unidad, muy fortalecidos, porque el método de selección es que las y los chihuahuenses definan quién quiere que represente a nuestro movimiento, esta alianza. Entonces, los compañeros aspirantes, la compañera, conocen la convocatoria, conocen las reglas, conocen los estatutos, ellos aceptaron competir con esta convocatoria”, recordó la dirigente estatal morenista.

A pregunta expresa de si existen trabas originadas por los propios aspirantes respecto al resultado de la encuesta, Briguite Granados aseguró que “son especulaciones. La verdad es que la encuesta es la que va a decidir y estamos a días de saber cuál va a ser la definición de las y los chihuahuenses, es normal que a veces se calienten los ánimos de algunas personas que respaldan a un aspirante o a otra, ahí se calientan los ánimos, pero es normal, sin ánimo de ser soberbia, de este proceso interno, muy probablemente salga quién va a dirigir los esfuerzos de nuestro estado el próximo año. Entonces no es cosa menor. Yo creo que tenemos todo para ganar este 2027 el estado de Chihuahua”.